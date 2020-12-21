ندوة للأديب رفيق شواني بمكتبة باباكوركور في كركوك

2020/12/21 | 23:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مكتبة باباكوركور العامة بمدينة كركوك يوم الاثنين 21/12/2020 ندوة للاديب الدكتور رفيق شواني بحضور عدد من الادباء والمثقفين والكتاب.

وعقدت الندوة للدكتور رفيق شواني تحت عنوان (الكورد ولغته زاكروسي وليس ايراني) اقيمت في المركز الثقافي في كركوك.

وفي ختام الندوة ابدى الحضور بملاحظاتهم و اراءهم بخصوص موضوع الندوة الثقافية .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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