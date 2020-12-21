2020/12/21 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اقدم متظاهرون غاضبون مساء اليوم الاثنين على قطع الطريق قرب مجسر الثورة بوسط الحلة وحرق الإطارات مطالبين بعدم المساس بالرواتب وبتحسين التيار الكهربائي.وقال المتظاهر محمد عباس" أن العشرات من الشباب قاموا مساء اليوم الاثنين بقطع الطريق الرابط بمجسر الثورة بوسط الحلة وحرق الإطارات احتجاجا على قطع الرواتب والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي.واضاف أن بابل تعاني تهميشا من قبل وزارة الكهرباء وتجاوزا على حصتها مشيرا إلى أن التظاهرات ستتطور في حالة لم يستجب أحد لمطالب المواطنين"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرون يقطعون طريقا في الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرون يقطعون طريقا في الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).