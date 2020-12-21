العراق يتفق مع

2020/12/21 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن اتفاقها مع شركة "فايزر" للحصول على 1.5 مليون جرعة من لقاحها المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19.

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