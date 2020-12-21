2020/12/21 | 23:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2.6 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، لتهبط بأكبر وتيرة هبوط يومي في 6 أسابيع، مع مخاوف تضرر الطلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بأكبر وتيرة يومية بـ6 أسابيع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بأكبر وتيرة يومية بـ6 أسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).