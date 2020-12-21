يا ليل ! - نادية خلوف

2020/12/21 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف هل فقد الليل معناه؟ تدعوني تلك الأضواء الساطعة من أشجار عيد الميلاد إلى السّؤال: بماذا كان يزين الناس شجرة الميلاد؟ تلك الشجرة الأزلية التي امتدت من عصور ما قبل المسيح، وتجذرت في المسيحية ، يأخذني السّؤال بعيداً إلى طفولتي حيث لا كهرباء في قريتنا .



لم يكن الأمر سيئاً، فذلك الفضاء المفتوح يجعل عينيك تنظر إلى الأعلى حيث النّجوم ، و تتمنى من إحداها أمنية فتغمز لك وتذهب إلى الأحلام لأنّك لا تقوى ع ......





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