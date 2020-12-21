ساطع الحصري ومفهوم الكينونة العربية - ميثم الجنابي

2020/12/21 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي انطلق الحصري من أن القومية أصبحت من أهم العوامل التي تؤثر في تطور الدول وتكوّن الأوطان منذ أوائل القرن التاسع عشر .



ذلك يعني أنها ظاهرة تاريخية واجتماعية وسياسية جديدة.



وإذا كان الحصري يجمع ما يدعوه بالعوامل الجامعة للقومية في كل من الاعتقاد بوحدة الأصل والمنشأ (سواء كان حقيقة أو وهما)، والتشابه في العواطف والعوائد، والتماثل في ذكريات الماضي ونزعات الحال وآمال المستقبل، فإنه رفع عامل الاشتراك في ا ......





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