في أول تعليق لها.. الصحة تحذر من

2020/12/21 | 23:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حذرت وزارة الصحة والبيئة، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الأولية إلى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول إجراءات وقائية سريعة ومشددة ومنها إيقاف السفر من وإلى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول أخرى كل أنواع السفر الجوي والبري ومنعت دخول الأجانب إلى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة إليها".

وحذرت الوزارة من "خطورة انتشار هذه السلالة في بلدنا الحبيب وتعمل بشكل حثيث للحفاظ على استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحالي واستمرار السيطرة على الوباء"، داعية "المواطنين إلى الالتزام التام بإجراءات الوقاية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة وخاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والمواظبة على تعقيم اليدين".

وأكدت على "ضرورة التزام المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والتقيد التام بالإجراءات الوقائية اللازمة".

وشددت على "الفرق الصحية الرقابية وبإسناد من الجهات الأمنية متابعتها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ودعت الوزاة "القنوات الإعلامية كافة والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني بتكثيف حملاتها التوعوية لحث المواطنين على الالتزام بالضوابط الاحترازية اللازمة".

وبيّنت أن "كوادر الوزارة القيادية وجيشها الأبيض تبذل كل ما في وسعها للسيطرة على هذا الوباء الخبيث من توفير المستلزمات التشخيصية وتوسيع الطاقة العلاجية والسعة السريرية لاستيعاب أعداد الإصابات، وهذا ما نتج عنه تحسن الوضع الوبائي من تناقص مستمر بعدد الإصابات والوفيات معًا على مدار الأسابيع الماضية وتراجع واضح في نسب الإصابات من الفحوصات بالرغم من ارتفاع عدد الفحوصات المجراة في مؤسساتنا الصحية بشكل كبير جدًا في الأسابيع الأخيرة".

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