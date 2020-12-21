الرواتب مؤمنة.. وزير التخطيط يحدد موعد ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب

2020/12/21 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير التخطيط خالد بتال، الاثنين، موعد ارسال موازنة 2021 الى مجلس النواب، فيما أكد أن الرواتب مؤمنة.

وقال بتال في تغريدة له، "خلال يومين ستُرسل الموازنة الى مجلس النواب، والرواتب مؤمنة، تم تضمين زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة الشمول للمستفيدين".

واضاف، ان "اسعار الوقود ستبقى كما هي، ولاتوجد اي ضرائب على صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي اكد، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

واضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "االموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".

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