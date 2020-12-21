المصادقة على طلبات لتصدير ٤٥٠٠ طن من محاصيل الخضر والفاكهة إلى المملكة العربية السعودية

2020/12/21 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت وزارة الزراعة عن المصادقة على طلبات مقدمة من عدة شركات لتصدير (٤٥٠٠)طن من محاصيل الخضر والفاكهة الى المملكة العربية السعودية.وذكر بيان للوزارة ان : المصادقة تمت استنادا الى توجيهات وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بضرورة تعظيم موارد الدولة غير النفطية ودعما للفلاحين من خلال الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتحقيق استقرار اسعار السوق بما يخدم المزارع والمستهلك، مع الالتزام بالروزنامة الزراعية.وشملت هذه المحاصيل ( الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، البصل، الليمون).وصادقت دائرة البستنة على طلب الموافقة الخاص بتصدير ( ٤٥٠٠ ) طن من محاصيل الخضر والفواكه المختلفة والمقدم من قبل شركتي وهج الحكم ونوافذ عمان، لغرض التصدير الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.وبينت الوزارة سعيها الدائم لدعم الاقتصاد وتعضيم الموارد والإسهام بشكل فاعل في توفير العملة الصعبة للبلاد ودعم المنتج المحلي من خلال إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتصدير الفائض من هذه المحاصيل بهدف تحقيق الجدوى المادية المناسبة للفلاحين./انتهى3

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