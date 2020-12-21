بايدن يتلقى لقاح كورونا: إدارة ترامب تستحق الثناء

2020/12/21 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، اللقاح المخصص للوقاية من مرض كوفيد-19 أمام الكاميرات في مستشفى بمنطقة نيوارك بولاية ديلاوير.

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