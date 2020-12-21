2020/12/22 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير العمل عادل الركابي: استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث بالموازنة

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