العراق يتعاقد على استيراد 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر

2020/12/22 | 00:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن التوقيع مع شركة فايزر على استيراد لقاح فيروس كورونا.وقال سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح للعراقية الاخبارية، اليوم الاثنين، إن العراق وقع مع شركة فايزر لاستيراد مليون ونص المليون لقاح فيروس كورونا …

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