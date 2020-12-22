2020/12/22 | 00:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزارة النقل، الاثنين، مع شركة Chss الاماراتية مشروع انشاء القناة الجافة ومشاريع استثمارية اخرى.وذكر بيان للوزارة تلقته، “عراقي نيوز”، أن “مدير عام الشركة العام لسكك حديد العراق طالب جواد كاظم الحسيني بحث مع ممثلي شركة (Chss) الاماراتية للاستشارات الهندسية والاستثمار، في مقر الشركة وبحضور عدد من المهندسين من ذوي الاختصاص، عبر منصة التواصل الفديوي، مشروع القناة الجافة أضافة الى مشاريع السكك الاخرى المطروحة كفرص استثمارية”.و قال الحسيني، بحسب البيان، ان “السكك وحسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بضرورة العمل على رفع كفاءة الشركة؛ جادة في تقديم المشاريع المنتجة والستراتيجية كفرص استثمارية حقيقية لاستقطاب الشركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباحثات بين العراق والامارات للاستثمار في القناة الجافة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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