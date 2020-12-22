وزير الداخلية: حرّكنا مفارز في كل المحافظات لقطع يد مَن يحاول استغلال الأزمة

2020/12/22 | 00:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الداخلية، إنه وجه بتحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق مَن يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.

الغانمي قال في مؤتمر مشترك حضره عدد من الوزراء، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتابعه "ناس" (21 كانون الأول 2020) "وجهنا كل مفارزنا في جميع المحافظات لتقوم بحملة كبيرة جداً لضرب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".

وأضاف "نطمئن أبناء شعبنا العراقي أن كل مَن يحاول استغلال هذه الأزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون، ولدينا قوائم بمَن حاولوا استغلال الأزمة خلال يومين، وسينالون جزاءهم، وسنقطع يد كل من يحاول الإساءة للشعب العراقي".

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