ميسي: سنحاول الفوز بكل شيء

2020/12/22 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، عن سعادته بالفوز بجائزة "البيتشيتشي" كهداف بطولة الليجا الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا.

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