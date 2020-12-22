2020/12/22 | 00:08 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، عن سعادته بالفوز بجائزة "البيتشيتشي" كهداف بطولة الليجا الموسم الماضي برصيد 25 هدفًا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي: سنحاول الفوز بكل شيء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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