لأول مرة.. البنتاغون يعلن عبور غواصة نووية مضيق هرمز

2020/12/22 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الاثنين، ان غواصة نووية مزودة بالعشرات من صواريخ "توماهوك"، عبرت مضيق هرمز لأول مرة، فيما اوضحت الرسالة التي تحملها لإيران.

وقال مسؤول في البنتاغون، إن مرور هذه الغواصة برفقة سفن حربية أخرى، رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها، مشيرا إلى أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" مزودة بأكثر من 150 صاروخا من طراز "توماهوك".

ويأتي عبور هذه الغواصة فيما قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

وقال للصحفيين: "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ومستعدون للرد إن اقتضى الأمر"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

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