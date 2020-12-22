الزراعة: تصدير محاصيل الخضر والفواكه الى دولة جارة

2020/12/22 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، الموافقة على تصدير 450 طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.

وذكر الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى ديجيتال ميديا انا ر تينسخة منه، اليوم (21 كانون الاول 2020)، ان الوزارة ومن خلال دائرة البستنة وافقت على السماح بتصدير 450 طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية، مبينا ان هذه المحاصيل شملت (طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وبصل وليمون).

واضاف، ان التصدير تم من خلال شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية وعن طريق منفذ عرعر السعودي، لافتا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي.

واوضح، انه "فضلا عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لاجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي، مؤكدا استمرار الوزارة بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي".

ا.ح

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