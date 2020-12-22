2020/12/22 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وقال بعد تلقيه اللقاح: "نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح.



وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق".

وأضاف: "أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.



نحن لا نزال في بداية الطريق"، داعيا الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتلقى اللقاح المضاد لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).