زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض تحمل سرا هذا العام

2020/12/22 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل عام يتزين البيت الأبيض بحلة عيد الميلاد، وتتهافت شركات الديكور والورود لتوفير الزينة التي تسلط عليها الأضواء وتكشف عنها السيدة الأولى سنويا.

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