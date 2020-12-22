2020/12/22 | 00:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية للصعود في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة أسهم البنوك، بعد جلسة متقلبة مع مخاوف انتشار سلالة كورونا الجديدة.

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