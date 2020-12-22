الشركات الأمريكية تجمع 435 مليار دولار من مبيعات الأسهم بـ2020

2020/12/22 | 00:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: جمعت الشركات الأمريكية مبيعات قياسية من للأسهم الجديدة خلال 2020، مع زخم الطروحات الأولية رغم جائحة كورونا.

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