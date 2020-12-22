توضيح حكومي مهم عن الرواتب وضريبة الدخل والوقود

2020/12/22 | 00:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح وزير التخطيط خالد بتال، عن الرواتب في الموازنة المالية لعام 2021 التي صوت عليها مجلس الوزراء الأثنين.

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