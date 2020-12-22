2020/12/22 | 00:41 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، توقيف مجموعة من المشتبه بهم بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء ببغداد....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أوقفنا مشتبهين في القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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