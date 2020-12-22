2020/12/22 | 00:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، توقيف مجموعة من المشتبه بهم بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء ببغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أوقفنا مشتبهين في القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أوقفنا مشتبهين في القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).