مدير بيونتك يؤكد فعالية اللقاح على السلالة الجديدة من كورونا.. ويشرح سبب عدم أخذه

2020/12/22 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، التي عملت على لقاح كورونا بالتعاون مع فايزر الأميركية، الاثنين، إنه على "ثقة تامة" بفعالية لقاح كوفيد-19 ضد سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

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