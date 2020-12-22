2020/12/22 | 00:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موازنة حكومية مقترحة للعام المقبل بعجز 63 تريليون دينار بغداد – عبدالحسين غزال تظاهر العراقيون في عدة مدن الاثنين احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 25% مقابل الدولار الأميركي.
فيما القوا بخطهم على وزير المالية ووصفوا تبريراته بغير المقنعة ودعوا الحكومة الى استعادة الاموال من حيتان الفساد بدل استهداف […]
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فيما القوا بخطهم على وزير المالية ووصفوا تبريراته بغير المقنعة ودعوا الحكومة الى استعادة الاموال من حيتان الفساد بدل استهداف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في العراق بعد خفض الدينار تدعو لاستعادة المليارات من حيتان الفساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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