تظاهرات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬خفض‭ ‬الدينار‭ ‬تدعو‭ ‬لاستعادة‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬حيتان‭ ‬الفساد

2020/12/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موازنة‭ ‬حكومية‭ ‬مقترحة‭ ‬للعام‭ ‬المقبل‭ ‬بعجز‭ ‬63‭ ‬تريليون‭ ‬دينار‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تظاهر‭ ‬العراقيون‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬الاثنين‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬بنحو‭ ‬25‭% ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأميركي‭.‬فيما‭ ‬القوا‭ ‬بخطهم‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬ووصفوا‭ ‬تبريراته‭ ‬بغير‭ ‬المقنعة‭ ‬ودعوا‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬الاموال‭ ‬من‭ ‬حيتان‭ ‬الفساد‭ ‬بدل‭ ‬استهداف‭ […]

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