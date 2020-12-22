2020/12/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مهما كانت العناوين الحكومية من حجم، لا يصح مطلقاً أن تنال من حجم عنوان البنك المركزي العراقي.كما لا يصح أن تذوب شخصية البنك في تشكيلات حكومية، حتى لو كانت وزارة المالية.ولو حدث ذلك الذوبان فلا قيمة لمعنى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وهذا تهديد صريح لعمق البلد المالي.لا تبدو تبريرات وزير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وديعة الشعب وليس الحكومة في البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وديعة الشعب وليس الحكومة في البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).