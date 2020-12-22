غواصة نووية أمريكية في هرمز والموقعون على الاتفاق مع إيران يمدون اليد لبايدن

2020/12/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬طهران‭ – ‬فيينا‭ ‬الزمان ابحرت‭ ‬غواصة‭ ‬نووية‭ ‬امريكية‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬للقوة‭ ‬حيال‭ ‬ايران‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬ذكرى‭ ‬اغتيال‭ ‬الجنرال‭ ‬الايراني‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬اعلنت‭ ‬البحرية‭ ‬الامريكية‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬لا‭ ‬تكشف‭ ‬مواقع‭ ‬غواصاتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ان‭ ‬غواصة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬اس‭ ‬جورجيا‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬تزويدها‭ ‬154‭ ‬صاروخ‭ […]

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