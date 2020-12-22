2020/12/22 | 00:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قالت منظمة الصحة العالمية، ، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.وأوضحت ماريا فان كيرخوف، كبيرة المسؤولين الفنيين في منظمة الصحة العالمية /حسب سكاي نيوز / أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.واضافت إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن الدول تعمل انطلاقا من "مبدأ احترازي" في رد فعلها على السلالة.وتزايد القلق العالمي بعدما شددت الحكومة البريطانية، إجراءات الوقائية، ففرضت حجرا هو الأكثر صرامة منذ اذار الماضي.وقال رئيس الوزراء ، بوريس جونسون، إنه عندما يغير الفيروس طريقة هجومه، فإن المطلوب من السلطات أيضا أن تحدث تغييرا في طريقة الدفاع.وفي جنوب إفريقيا أيضا، تم رصد نسخة مماثلة من السلالة البريطانية، وتم العثور عليها لدى 90 % من العينات التي خضعت لتحليل المتواليات الجينية، منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.ويشعر العلماء بقلق إزاء الطفرة، لكنهم يقولون إنها لم تكن أمرا مفاجئا، بل متوقعا، لاسيما أن الباحثين رصدوا الآلاف من التغييرات المجهرية في الفيروس وهو يجوب العالم بأكمله./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتوقع الحصول على تفاصيل بشأن سلالة كورونا الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتوقع الحصول على تفاصيل بشأن سلالة كورونا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).