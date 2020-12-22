تشيلسي يتجاوز وست هام بثلاثية نظيفة

2020/12/22 | 01:10 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق تشيلسي من تجاوز عقبة وست هام يونايتد بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي ضيفها ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الانكليزي الممتاز.

افتتح تياغو سيلفا النتيجة لتشيلسي في الدقيقة (10) من المباراة ليستمر الشوط الاول سجال الفريقين منتهياً بهدف البلوز الوحيد ، وفي الشوط الثاني ظهر وست هام بشكل افضل حتى الدقيقة (78) عندما سجل تامي ابراهام هدف تشيلسي الثاني ثم اعقبه بهدف ثالث في الدقيقة (80) لتنتهي به المباراة وتختم الجولة الرابعة عشر بهذه المباراة.

بهذه النتيجة ارتقى تشيلسي الى المركز الخامس برصيد 25 نقطة ، في حين تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.

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