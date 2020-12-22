البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/12/22 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 527 وفاة و25019 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 187291، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1263619.

المصدر: RT

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