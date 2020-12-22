قطر تتلقّى شحنتها الأولى من لقاح فايزر/بيونتيك

2020/12/22 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر، الاثنين، أنّها تلقّت شحنتها الأولى من لقاح شركتي فايزر-بيونتيك المضادّ لفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعيد ساعات من إجازة وزارة الصحّة استخدامه، مشيرة إلى أنّ عمليات التطعيم ستكون مجانية للجميع.

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