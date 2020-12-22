إثر التقرير الذي نشرته « الصباح » ..استضافة برلمانية لمسؤولي مصنع أحبار العامرية

2020/12/22 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

في أعقاب التقرير الصحفي الذي نشرته «الصباح» مطلع الشهر الحالي، بشأن نقل مصنع الأحبار الحكومي من منطقة العامرية إلى التاجي، استضاف رئيس لجنة الصناعة الفرعية وعضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن لإيضاح الأسباب وراء هذا القرار الذي يكلف الدولة أعباء مالية.

وقال اللامي في حديث لـ«الصباح»: إن «مدير الشركة التي يتبع لها المصنع المذكور، قدم أعذاراً واهية بشأن نقل المصنع إلى منطقة التاجي، معللاً السبب وراء نقل المطبعة التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي بمطالبة شركة الفارس المالكة للأرض باسترجاعها».

وأوضح رئيس لجنة الصناعة الفرعية النيابية، أنه «ليس من المعقول نقل مصنع يحوي مطبعة تكلف المليارات وما زالت تعمل الى الآن وبعقود مبرمة، لأجل منح أرضها الى مستثمر مجاناً، في حين يستطيع وزير الصناعة والمعادن طرح الموضوع على مجلس الوزراء وتحويل ملكية الأرض من شركة الفارس الى الشركة التعدينية وكلتاهما تابعتان لوزارة الصناعة والأرض المقام عليها المصنع كذلك»، متسائلاً: «فما المشكلة في عدم اتخاذ هذا القرار من قبل الوزير وقبول منح أرض في موقع ستراتيجي الى مستثمر

مجاناً؟» .

وبين اللامي، أنه «عند سؤال مدير عام الشركة التعدينية التي يتبع لها مصنع العامرية الذي تسنم المنصب منذ شهرين، أوضح أن قرار نقل المصنع سابق وجاء بكتاب رسمي من المديرية القانونية للوزارة تطلب فيه نقل المصنع الذي يضم مطبعة وخطوطا أخرى»، مبينا أنه «ستتم استضافة وزير الصناعة والمعادن ومدير عام شركة الفارس ومدير عام الشركة التعدينية، الاسبوع المقبل، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحين استضافتهم».

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