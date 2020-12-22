روزنامة الأسبوع لِقَاحَاتُ الفُقَرَاء! - كمال الجزولي

2020/12/22 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي لِقَاحَاتُ الفُقَرَاء!الإثنينإلَى أَيْنْ، يَا حُدَاةَ القَافِلَةْ/ إلَى أَيْنْ؟!/ يَنْسَلُّ وَاحِدُكُمْ مِنْ خَلْفِ وَاحِدِكُم/ فَكَأَنَّ المَوْتَ عُرْسٌ فِي فَضَاءَاتِ النَّشِيجِ القَاحِلَةْ/ وَكَأَنَّ الأُغْنِيَاتِ وَهْيَ تَسْتَدِيْرُ فِي رَمَادِهَا/ لَا تَسْتَدِيْرُ إِلَّا جَذْوَةً لِلانْكِسَارِ، الاحْتِضَارِ، والأَسَى/ أُنْظُرُوا ..



تَسَنَّهَ الطَّعَامُ، يَا أَحِبَّتِي/ وَالخُبْزُ، ......





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