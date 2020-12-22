الصحة العالمية: لا «سلالة جديدة لكورونا» في العراق

2020/12/22 | 03:39 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

أكدت منظمة الصحة العالمية، عدم ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في العراق بعد أن ظهرت في بلدان أخرى، إلا أن المنظمة أشارت إلى إمكانية ظهورها وانتشارها مستقبلاً.

وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة العالمية، وائل حتاحت، في حديث لـ«الصباح»: إن «السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وهو نوع من فصيلة فيروسات كورونا، إلا انه متحور قليلاً».

وأضاف، أن «المعطيات بشأن السلالة الجديدة غير واضحة، ولكنها سلالة معدية بأكثر من 70 % من السلالة القديمة، وبرغم أن الدراسات لا تشير إلى أنها أكثر خطورة من ناحية أعداد المصابين وزيادة الوفيات؛ إلا أن السلالة الجديدة لها قدرة على الانتشار أكبر».

وبشأن إمكانية ظهور السلالة الجديدة من الفيروس في العراق، أكد حتاحت، «إمكانية ظهور السلالة الجديدة، إلا أنه لا توجد حتى الآن معطيات واضحة بشأن هذا النوع المستجد من الفيروس، وهو غير موجود في العراق حالياً، ونحن لا نعرف ما يجري مستقبلاً وينبغي الحصول على معلومات اكثر لكي يمكننا تحديد الاجراءت الاحترازية الاضافية».

وكانت بلدان أوروبية عدة أغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية مع بريطانيا؛ عقب إصابة أشخاص قادمين منها وظهور نوع يُعتقد أنه سلالة جديدة من كورونا، كما شرعت السلطات البريطانية بإعادة الإغلاق التام في لندن ومدن في شمال وشمال شرق البلاد بعد ظهور إصابات بالسلالة الجديدة.

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