المغرب يعلن حظر تجول ليلي لثلاثة أسابيع للحد من تفشي كورونا

2020/12/22 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من مساء الأربعاء، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد-19، بحسب ما أفادت في بيان ليل الاثنين.

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