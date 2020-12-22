سلالة فيروس كورونا الجديدة.. هل دخلت المنطقة العربية؟

2020/12/22 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة الحرة الليلة الأنباء الجديدة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا..ومحاولات إيقاف تسلل هذه السلالة للمنطقة العربية

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