النيابة الجزائرية تطلب السجن خمس سنوات للمدون كشيدة

2020/12/22 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت النيابة الجزائرية، الاثنين، إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق المدون، وليد كشيدة، الذي يعد من أنصار الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام لاتهامه بالسخرية من الرئيس، عبد المجيد تبون، ومن الدين.

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