مستشار الأمن القومي لساكو: العراق على أتم الاستعداد لزيارة البابا

2020/12/22 | 06:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، أمس الاثنين، أن العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة، مشيراً الى ان جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة.

وذكرت مستشارية الامن الوطني في بيان، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي زار البطريركية الكلدانية في بغداد، والتقى الكاردينال مارلويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية»، موضحاً ان «الأعرجي قدم التهاني والتبريكات الى الأخوة المسيحيين بمولد سيدنا المسيح، عليه السلام، ورأس السنة الميلادية».

وأكد الأعرجي بحسب البيان أن «العراق على استعداد تام لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة»، وأن جميع مستلزمات إنجاح هذه الزيارة مهيئة»، لافتاً الى ان «أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعراقيين، الذين يعتزون بجميع أطيافهم».

من جانبه أكد البطريرك مار لويس ساكو، أن «زيارة البابا فرنسيس الى العراق سيكون لها معنى كبير بالنسبة للمسيحيين والعراقيين عموما، وستكون رسالة محبة وسلام وأخوة الى جميع الشعوب المتطلعة للسلام».

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