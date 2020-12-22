بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن سبتة ومليلية.. مدريد تستدعي سفيرة المغرب

2020/12/22 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الاثنين، سفيرة الرباط في مدريد لاستيضاح تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، بشأن سبتة ومليلية، الجيبين الإسبانيين الواقعين شمالي المغرب.

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