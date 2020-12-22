مختص اقتصادي : قرار العملة سياسي ومرتبك

2020/12/22 | 07:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال الباحث بالشأن الاقتصادي فارس الامين ان قرار العملة سياسي ومرتبك مبينا ان فقدان القيادة الاقتصادية ينذر بالفقر والبطالة.ووصف الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / رفع سعر صرف العملة ، بالقرار السياسي وليس له علاقة بالقرار الاقتصادي ، .واوضح الامين ان: الاتجاه بوضع ضرائب مباشرة على المحال والمهن الصغيرة المحدودة التي تمثل الطبقة الوسطى ، سيؤدي الى تدمير الاقتصاد والسوق.مشيرا الى انه :تاريخيا ثبت ان تاخير الرواتب يؤثر على الاسواق ، لان الموظف يعتبر عماد الاقتصاد العراقي واي استقطاع من راتبه سيؤثر سلبا على القوة الشرائية له .واشار الى ان من وضع الرؤية الاقتصادية لا يعلم بالمال والنقد والاقتصاد شيئا ، ويتحمل نتائج اذى الانكماش والركود وزيادة الفقر والبطالة ./انتهى3

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