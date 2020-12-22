توقع اوربي بموعد نهاية وباء كورونا في أوروبا

2020/12/22 | 07:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت المفوضية الأوروبية أن السيطرة على وباء الفيروس التاجي في أوروبا، قد تتحقق بحلول نهاية عام 2021.وأضافت المفوضية / حسب بيان/ أن : وتيرة التطعيم يجب أن تلعب دورا مهما في هذه العملية من أجل قمع الوباء، ومن الضروري أن يتمتع حوالي 70% من السكان بالحماية من الفيروس.وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية /أورسولا فون دير لاين/ على أن : اللقاح سيكون متاحا لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.وذلك عقب سماح المفوضية باستخدام لقاح "فايزر" و"بيونتيك".وكان وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك أعلن الأسبوع الماضي أنه تم التعرف على سلالة جديدة من الفيروس في البلاد، تنتشر بشكل أسرع من الأم./انتهى3

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