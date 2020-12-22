بالفيديو... نائبة عراقية تسأل عن دور مستشارين الكاظمي

2020/12/22 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنائبة في مجلس النواب العراقي إيناس ناجي، حول دور مستشارين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في إعداد بر...

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