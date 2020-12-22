العراق: تظاهرات شعبية احتجاجاً على قرار خفض قيمة الدينار

2020/12/22 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مواطنون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي بنحو 25% مقابل الدولار الأميركي. ...

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