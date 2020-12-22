2020/12/22 | 08:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدارس العراق

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

376 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، انها تدرس مقترحا لزيادة ساعات وايام دوام الطلبة بالمدارس للعام الدراسي الحالي، وذلك إسهاما بزيادة التفاعل بين الطلبة والهيئات التدريسية.

وقالت مدير عام الاشراف التربوي في الوزارة خنساء زكي شمس الدين، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 22 كانون الأول 2020، إن "الوزارة تتابع آلية الدوام في ظل جائحة كورونا، وهناك ملاحظات من قبل الاهالي على التعليم الالكتروني، الذي باتوا يعدونه غير مجد مقارنة بالتعليم التقليدي".

وأضافت أنه "تجري حاليا دراسة مقترح لزيادة ساعات الدوام للتعليم في المدارس الى جانب التعليم الالكتروني، فضلا عن زيادة أيام الدوام لاكمال المنهاج الدراسي المقرر ولزيادة التفاعل بين الطلبة والمدرسين والمعلمين".

واوضحت ان "المقترح بني على أساس وجود اللقاح الخاص بكورونا، ما يشير الى توقعات ايجابية في تطوير الواقع التعليمي قريبا".

واشارت شمس الدين، الى ان "الوزارة تتابع ميدانيا آلية سير الدوام لكل مرحلة دراسية في مديريات التربيات ببغداد والمحافظات، اضافة الى اجراء زيارات ميدانية الى محافظتي نينوى والنجف للإشراف على عمل المدارس وأداء الملاكات التربوية في ظل جائحة كورونا، والتأكيد على عنصر التباعد الاجتماعي ومدى التزام الطلبة والتلاميذ والملاكات التربوية بالدوام، كل بحسب الجدول المخصص له".

وأكدت وجود تنسيق عال مع اقسام الاشراف ببغداد والمحافظات، لتوجيه ادارات المدارس بالدوام الرسمي، وتجاوز التحديات التي تواجههم، وآلية الزيارات الاشرافية وزيارات المتابعة والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجيهات خلية الازمة واتباع شروط السلامة الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات وتعفير المدارس والحرص على التباعد بين الطلبة والتلاميذ، منوهة بأن "الزيارات الاشرافية تأتي لحل المعوقات التي تواجع العملية التربوية".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف عن مقترح لزيادة ساعات وأيام دوام المدارس) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف عن مقترح لزيادة ساعات وأيام دوام المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).