بغداد تمد بيروت بالوقود بثمن مؤجل

2020/12/22 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيداً عن «حساباتها» الخاصّة محليّاً ودوليّاً، وبعد انفجار مرفأ بيروت، قرّرت الحكومة العراقيّة برئاسة مصطفى الكاظمي رفع «مستوى» الدعم والتعاون مع الح...

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