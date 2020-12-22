شاهد.. اهالي ذي قار يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

2020/12/22 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي مدينة سوق الشيخ بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، مراسم لاحياء ذكرى استشهاد قادة النصر....

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