مؤشر الأداء الحكومي ينفجر في وجه الكاظمي .. مقصلة برلمانية بالانتظار “تقرير”

2020/12/22 | 08:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز شكل إعلان لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، بشأن إعلان إنجاز الحكومة الحالية، “صدمة” في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وتلكؤ أغلب المشاريع الخدمية، فيما تحدث نواب عن عمليات استجواب ستطاول عدة وزارة في حكومة الكاظمي، خلال الفترة المقبلة، للوقوف على أسباب انخفاض مؤشر الأداء الحكومي.وأعلن رئيس لجنة مراقبة …

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