 البياتي: الحكومة خلقت خلافا سياسيا كبيرا من خلال اعداد قانون الموازنة

2020/12/22 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الحكومة خلقت خلافا سياسيا سيدخل البلد في متاهات مظلمة، لافتا الى ان جميع الاطراف السياسية تتجه نحو الجلوس مع الحكومة في مجلس النواب ومساءلتها عن الاجراءات التي اتخذتها مؤخرا، في وقت يؤكد فيه بعض النواب ان اجراءات الحكومة تتماشى مع ماتريده الاطراف السياسية.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “بعض الاطراف السياسية جاءت بالكاظمي من اجل تمرير اجنداتها وحصولها على التمويل الخاص بحملاتها الانتخابية وضمان حصولها على سدة الحكم بعد الانتخابات المبكرة”.واضاف ان “مشاريع الاطاحة بالحكومة السابقة لم يكن صدفة، بل جاء من خلال مخطط سياسي مرسوم لتغيير المعادلة السياسية والابتعاد عن التوافق في اختيار الحكومة المقبلة مابعد الانتخابات”.وبين ان “الاعداد لموازنة تقشفية تنهك كاهل الموظفين وتجعل المواطن العراقي محاصر اقتصاديا، ماهو الا مخطط ايدته بعض الاطراف السياسية في حين وقفت اخرى ضد ذلك، الامر الذي يوتر الاجواء داخل المشهد السياسي ويخلق مزيدا من الخلافات”.



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