معاشي الذي ربما افقده..

2020/12/22 | 08:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

شعر يقاوم عدو الشمس، وأحرف تخرج كما

الرصاص من فوهات البنادق، تستنكر ظلما

وتدفع حيفا وتكتب للتاريخ انها ستقاوم،

مثل الأرض ستقاوم، ومثل الانسان المنهك

من وطأة سرقة السهول والروابي س

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