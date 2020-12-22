خبير اقتصادي: تجار السوق سيرغمون الحكومة على بيع الدولار بالسعر المناسب لهم

2020/12/22 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان التجار واصحاب محال الصيرفة والمستوردين سيرغمون الحكومة على بيع الدولار لهم بالسعر الذي يناسبهم، وبالتالي التراجع عن قرار بيع الدولار بـ 1450.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “التجار عزفوا في الوقت الراهن عن شراء الدولار بالرقم الذي حددته وزارة المالية، الامر الذي دفع محال الصيرفة الى تخفيض سعر البيع عند 1350 حيث سجل ذلك مساء يوم امس”.واضاف ان “الاستمرار ببيع الدولار عند 1350، سيجعل من الحكومة مرغمة على تغيير قراراتها، في حين سيبقى التاجر عازفا عن شراء الدولار في الوقت الراهن لامتلاكه اموالا كبيرة من العملة الاجنبية”.وبين ان “ركود الاسواق وعدم التبضع كالسابق من قبل المواطن وكذلك اصحاب المحال التجارية، وضرب اكبر اقتصاد في العراق متمثلا بمنطقة جميلة والشورجة وقلة المتبضعين، سيدفع الحكومة لتغيير قراراتها والتراجع عن رفع سعر الدولار، وقد تحدث تظاهرات ومشاكل سياسية في حال استمرار بيع الدولار بهذه الصيغة”.



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